Известные футболисты раскручивают финансовую аферу?

Знаменитые российские футболисты – Аршавин, Кержаков, Мостовой, Быстров, а также пилот Виталий Петров и телеведущий Тимур Скляров участвуют в продвижении «инвестиционного фонда», обладающего признаками финансовой пирамиды.

«Фонд» Gafarov and Partners Fund (gap-fin) создал татарстанский бизнесмен Эрик Гафаров. Он заявляет, что это «первый инвестиционный фонд в РФ, зарабатывающий на спортивном беттинге», то есть на ставках на результаты матчей и обещает за год почти утроить вложенную сумму.

Гарантий дохода фонд не даёт, как это обычно делают финансовые пирамиды, однако калькулятор на сайте действует, как обещание будущей прибыли.

Кроме того, на сайте нет ссылки на полученную лицензию ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств.

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При этом фонд утверждает, что не является налоговым агентом, а «подача декларации и уплата НДФЛ — это личная ответственность и воля каждого инвестора». Хотя на практике брокеры удерживают у частных инвесторов НДФЛ.

«Сыра бесплатного в мышеловке не бывает, обычно на подобных фин. пирамидах и ставках зарабатывают только сами организаторы, а доверчивые теряют с трудом заработанное. Даже если пирамида показывает в личных кабинетах "заработок до небес ", вывести эти деньги, как показывает практика, и превратить "выигрыш" в наличность – нереально!», – напоминает об осторожности Александра Баязитова, автор блога НеАдские бабки.