ЦБ рассказал о новых финансовых пирамидах

На звание крупнейшей финансовой пирамиды 2019 года претендует AirBitClub, привлекавшая деньги граждан для инвестиций в криптовалюту. Ее основателям удалось собрать более 500 млн рублей.

В ЦБ сообщили, что в 2019-м онлайн-пирамиды действительно чаще всего использовали обещания вкладывать средства в биткоины, пишут «Известия».

Как прогнозировали регулятор и эксперты, крупных пирамид вроде «Кэшбери», которую выявили в 2018 году, в России уже не появится. По последним оценкам, ущерб от деятельности этой компании составил 3 млрд рублей, пострадали сотни тысяч человек. «Кэшбери» позиционировала себя в качестве площадки для взаимодействия заемщиков и инвесторов, которым предлагалось заработать до 1% в день от суммы займа. AirBitClub привлекала средства клиентов для выпуска криптовалюты и возможности заработать на изменившемся курсе. Однако в реальности получить деньги можно было, только если участник мог реализовать внутреннюю валюту своим друзьям по несчастью.

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В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили «Известиям» в ЦБ. Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019-м создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров. При этом такая технология действительно существует. За рубежом уже есть крупные проекты, однако ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи, естественно, не идет

Еще одна свежая уловка — предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. Для получения такой путевки человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении всех условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки. Банк России выявил несколько таких пирамид. По оценкам, в каждую из них организаторы привлекли около 500 человек.

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Одна из компаний была якобы зарегистрирована в США, поэтому переводы должны были осуществляться в американской валюте. При этом в личном кабинете на счет клиента зачислялись некие «круизные доллары» или «внутренние баллы».

По матричной схеме была выстроена схема пирамиды на Дальнем Востоке, но там для достоверности и солидности использовалась еще и региональная специфика. Финансовая пирамида предлагала «инвестиции» в быстрорастущую экономику соседних государств (прежде всего Китая) — в сферу производства питания, товары повседневного спроса, комплектующие для электротехники, электронику, недвижимость. Компания позиционировала себя как международную инвестиционную платформу, созданную на основе иностранной логистической компании. Организаторы предлагали доходность до 1% в день, срок инвестиций — 12 месяцев, а минимальная сумма вложений — всего 5000 рублей. При этом стать инвестором было возможно только по личному приглашению партнера компании.

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В прошлом году количество выявленных пирамид выросло на 30% по сравнению с 2018-м. Тому есть несколько причин. Самая простая из них в том, что в связи с усовершенствованием подхода их действительно больше выявляют. Однако, по мнению экспертов, в последние годы повышают свою активность и строители пирамид.