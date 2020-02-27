У сотрудников Тинькофф игривые отношения с начальством

«Тинькофф» в официальном релизе о спонсорстве Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу зашифровал послание для своего основателя Олега Тинькова.

В сообщении, опубликованном на сайте банка, «Тинькофф» подчеркнул отдельные буквы, из которых складывается сообщение «Как тебе такое, Олег Тиньков». Банкиру такое по душе.

Президент РПЛ Сергей Прядкин в среду, 26 февраля, официально объявил, что «Тинькофф» стал титульным спонсором премьер-лиги. Соглашение с банком рассчитано до конца сезона-2021/22. Турнир с этого месяца будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига».

«Тинькофф» не первый раз оставляет скрытое послание в официальном релизе. В декабре 2019 г. в сообщении банка о запуске обновленного приложения, в котором появится окно «Сервисы», была зашифрована фраза «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл».