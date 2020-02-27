22 апреля будем отдыхать и голосовать за поправки в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С предложенной датой согласился Президент РФ Владимир Путин, это подтвердил пресс-секретарь Кремпя Дмитрий Песков.

С идеей провести голосование 22 апреля и сделать этот день выходным выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

Этот внеочередной выходной день должен быть оплачен, заявили в Госдуме. Т.е. это не отгул или отпуск за свой счет.

10 марта пакет поправок будет рассмотрен депутатами во втором чтении. Скорее всего на следующий же день его примут в третьем чтении.