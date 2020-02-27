Зачем жаловаться на банки в соцсетях

Их СММ служба реально работает. И, возможно, вам помогут.

Вот пример Алексея Семыкина, бизнесмена и клиента Модульбанка, который на своей странице описал, почему будет уходить из Модульбанка и одновременно пригласил в комментарии крупные банки с их предложениями.

«Пришло время расставаться окончательно и бесповоротно с Модульбанк. Как оказалось, продукт под названием «Овердрафт» у них не пролонгируется, а вместо него впаривается новый продукт – «МодульКредит», которым как минимум очень сложно пользоваться (при этом, даже не говорю о грабительской ставке). Например, им нельзя воспользоваться для покрытия кассового разрыва, если пришло время платить налоги, и на счетах не хватает денег. На ФОТ тоже нельзя потратить лимит кредита. Их новый продукт «МодульКредит», в размере его лимита (пусть даже и бОльшего, чем овердрафт), практически можно потратить только на закупку товаров. В связи с этим, срочно ищу возможность открыть счет с овердрафтом для юрлица, осуществляющего безубыточную деятельность с 2008 года. Сбербанк, Альфа-Банк,Тинькофф – есть что предложить малому бизнесу?».

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Банки первыми выстроились в очередь. Причем откликнулись все затеганные. И хотя, ответ носит шаблонный характер, бизнесмену как минимум дали ссылки на условия банковских продуктов.

Отписался и Модульбанк, который пообещал рассмотреть ситуацию в частном порядке.

А вот, что посоветовали коллеги: Сбербанк – отличный вариант, Райф (Райффайзенбанк – Примеч. ред.) тут приходил, овер самый большой обещал из всех.