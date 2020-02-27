Что такое бонус по налогу для самозанятых и как его получить

С 2020 год налог на профессиональный доход (для самозанятых) появился во многих регионах. И плательщиков его с каждым днем становится все больше и больше. Однако многие из них не знают о том, что при расчете налога они могут рассчитывать на налоговый вычет, называемый для упрощения бонусом. О нем написано в статье 12 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Вот что пишет Федеральная налоговая служба об этом вычете на своем сайте.

Бонус (налоговый вычет) — это сумма, которая уменьшает налог. Бонус в размере 10 000 рублей предоставляется государством единожды и расходуется постепенно. С помощью бонуса налоговая ставка по доходу, полученному самозанятым налогоплательщиком от физических лиц, будет автоматически уменьшена с 4 % до 3%, по доходу, полученному от юридических лиц — с 6% до 4%.

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Например, доход за месяц составил 10000 рублей, и весь доход самозанятый получили от физических лиц, следовательно, будет начислен налог в размере 400 рублей. Но с помощью бонуса нужно будет заплатить только 300 рублей, так как 100 рублей автоматически будет списано из бонуса. При этом остаток бонуса будет уменьшен с 10000 рублей до 9900 рублей.

Еще один пример: за 1 месяц вы заработали 50 000 рублей. Если вы работали только с физическими лицами, то сумма вашего налога составит 2000 рублей (4% от дохода). Налоговая воспользуется вашим правом на вычет и вычтет из суммы налога 1% от дохода (500 рублей). В итоге нужно будет заплатить налог в размере 1500 рублей, а не 2000 рублей.

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После того как бонус будет полностью потрачен, налоговые ставки будут 4% и 6% соответственно. Потратить бонус можно только для уплаты налога. Повторно бонус не предоставляется. Остаток бонуса уменьшается автоматически, и самозанятый налогоплательщик всегда может его увидеть на главной странице или в настройках профиля в приложении «Мой налог». Т.е. самому самозанятому ничего не надо рассчитывать.

Даже если физлицо снялось с учета, не использовав в полном объеме налоговый вычет (например, неиспользованный вычет 5000 рублей), а потом вновь зарегистрировалось, то получить вычет можно только на остаток суммы (на 5000 рублей).