Изменится порядок регистрации компаний и ИП

Сейчас в правительстве РФ проходит шестое заседание. Михаил Мишустин рассказал о поправках в закон о госрегистрации юрлиц и ИП.

Они предполагают, что в случае внесения в ЕГРЮЛ изменений в наименование юридического лица регистрирующий орган самостоятельно без участия компании актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании в составе сведений об иных юридических лицах, где такое юридическое лицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.

Чиновники ожидают, что принятие проекта федерального закона положительно отразится на процессе регистрации юридических лиц, а также ИП. А это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ.