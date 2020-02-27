Планшеты для переписи населения обойдутся в полтора раза дороже

Росстат получит дополнительные 2,3 млрд рублей на покупку планшетов для всероссийской переписи населения в 2020 году.

Согласно подписанному премьером Мишустиным постановлению, на покупку 97 481 планшетного компьютера для всероссийской переписи населения в 2020 году выделят дополнительные 2,3 млрд рублей. Таким образом, общая сумма закупки вырастет до 8,06 млрд рублей, а один планшет обойдётся в 23 000 рублей, подсчитали «Открытые медиа».

Дополнительное финансирование потребовалось после того, как в декабре 2019 года правительство решило отменить результаты конкурса на закупку планшетов китайского производства. В нём победили две компании, которые согласились поставить китайские компьютеры за 5,76 млрд рублей.

По данным Reuters, планшеты должна была изготовить и оснастить их операционной системой «Аврора» российского производства китайская компания Huawei. Стоимость одного планшета составила бы 16 000 рублей.

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По данным «Интерфакса», правительство встало на сторону российских производителей, которые пожаловались, что перепись будут проводить на иностранных устройствах.

Как выяснили «Открытые медиа», после проведения переписи все планшеты будут использованы в социальной сфере: Росстат намерен передать их в больницы, школы и библиотеки. Всероссийская перепись пройдёт в октябре 2020 года.

По данным Росстата, на перепись 2020 года потребуется 33 млрд рублей. Предыдущая перепись, проведённая в 2010 году, обошлась бюджету значительно дешевле. На неё было выделено 10,5 млрд рублей.