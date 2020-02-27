Долговые центры помогают налоговикам. Долгов по налогам стало меньше

По итогам 2019 года задолженность в субъектах РФ, в которых созданы долговые центры, снизилась на 10,5 % к началу года, что выше среднероссийского показателя, рапортует ФНС.

Напомним, в апреле 2019 года в девяти субъектах РФ (Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Приморском крае, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях) созданы долговые центры на базе межрайонных налоговых инспекций.

Их основная задача — повысить эффективность управления долгом и минимизировать образование задолженности.

В функционал долговых центров входит выявление источников, за счет которых можно погасить долг, если налогоплательщик уклоняется от налогообложения.

При этом компании, попавшие в сложную финансовую ситуацию, могут урегулировать свою задолженность перед бюджетом и уплатить налоги по согласованному графику.

Централизация управления долгом не меняет правил налогового администрирования налогоплательщиков, объясняют в ФНС.

Если компания вовремя платит налоги, то работа долговых центров ее не коснется. В то же время обеспечивается адресное взаимодействие с налогоплательщиками для урегулирования задолженности. При возникновении вопросов о задолженности налогоплательщик может обращаться как в налоговый орган по месту учета, так и в долговой центр.