Для старых грузовиков могут увеличить плату в «Платон»

Ассоциация европейского бизнеса (***) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса «Евро-3» и ниже.

*** направила в правительство аналогичное по смыслу предложение. Более того, ассоциация предлагает ввести повышенную плату для старых машин в системе «Платон», узнал «Коммерсантъ».

Отмечая, что РФ ратифицировала Парижское соглашение по климату, в *** напоминают: в России 82,3% парка среднетоннажного и тяжелого грузового транспорта относятся к экологическому классу «Евро-3». Это не только наносит ущерб экологии, но и «предопределяет высокий уровень аварийности на российских дорогах, поскольку средний возраст данных транспортных средств превышает 15 лет», говорится в письме.

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*** предлагает как стимулировать обновление парка за счет госсубсидий на покупку новой техники, так и вводить ограничительные меры — в частности, запрещать таким машинам въезд в крупные города.

Ассоциация предлагает по аналогии с опытом ряда стран ЕС ввести повышенный тариф в системе «Платон» для техники класса «Евро-3» и ниже. Сейчас плата за возмещение вреда, который наносится дорожному покрытию, взимается только с грузовиков массой свыше 12 тонн.

На первом этапе должна быть затронута исключительно коммерческая техника, начиная со среднетоннажных грузовиков — свыше 6 тонн (категории M2, M3, N2, N3). Кроме того, запускать меры предлагается только в отдельных субъектах, затем расширяя их на другие регионы и категории автомобилей. Источник «Ъ» поясняет, что повышение налога предлагается сначала для тяжелого транспорта, потом LCV, в самую последнюю очередь для легковых автомобилей.