ФНС объяснила, почему прогрессивная ставка НДФЛ невыгодна государству

Повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопрос социальной справедливости, заявил начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько на круглом столе во ВШЭ.

Основные поступления от уплаты НДФЛ государству приносят граждане с невысокими доходами. При этом уровень доходов большинства россиян «очень низкий», а отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда приведет к потере бюджетной системы свыше 1 трлн руб.

Большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн руб. в год, следует из презентации ФНС, представленной на круглом столе. Почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн руб. в год., следует из данных налоговой службы. Официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тыс. руб. в месяц или около 114 тыс. руб. в год, и лишь 6,9% получали зарплату свыше 1 млн руб. в год.

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«Если рассуждать оторвано от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — цитирует Засько РБК.

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Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько. За большинство россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимание», пояснил он. При дифференцированной ставке граждане будут вынуждены самостоятельно считать налоги и заполнять декларации. Слабая налоговая дисциплина приведет к массовым доначислениям и штрафам — «ничего хорошего и приятного в этом нет», подчеркнул представитель ФНС.

«Должна расти в целом экономика, зарплаты, доходы и мы должны побороть теневую экономику, и тогда можно говорить про дифференцированную ставку. Сейчас это неконструктивно», — считает представитель ФНС.