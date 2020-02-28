ООО отказали в регистрации в квартире директора, потому что там не может быть автопарка

На каком основании налоговая отказывается перерегистрировать ООО по домашнему адресу директора-учредителя? Этот вопрос обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

«Маленький бизнес не может позволить себе снимать офис. Решил собственник по своему домашнему адресу зарегистрировать свое ООО, так как пришло письмо из налоговой о недостоверности сведений по юрадресу. А тут отказ», — пожаловалась Светлана.

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В отказе налоговики ссылаются на то, что жилое помещение должно использоваться по назначению, т.е. для проживания граждан. А тут у ООО вид деятельности — пассажирские перевозки. Директор-учредитель еще и водитель своих автобусов. Т.е. в офисе он не сидит и сидеть не будет. Но и перевозки осуществляются не в его квартире, т.е. нарушения жилищного законодательства нет.

Коллеги советуют Светлане отправить в налоговую самого директора

«У одной ООО, один учредитель, он же гендир, в первый раз отказали в регистрации по этой причине. Надо было гендиру в свою налоговою «ножками» сходить и написать разрешение типа «я....разрешаю зарегистрировать по своему адресу ООО». Всё. Второй раз подали, та налоговая, что регистрирует, подаёт запрос в налоговую по месту жительства, там такое разрешение есть.

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Впрочем, есть мнение, что отказы начали давать из-за поправок в пункт 3 статьи 54 Гражданского кодекса, которые были внесены еще в 2015 году. Теперь там написано «В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица».

Получается у малого бизнеса ситуация действительно безвыходная? Даже если ему не нужен офис, он обязан его иметь. Более того, по мнению налоговиков там еще безвылазно должен сидеть директор. Вероятно, с точки зрения работников ФНС, директор — это всегда такой начальник, сидящий в кабинете в красивом костюмчике и перекладывающий бумажки с одного конца стола на другой.

О проблеме с регистрацией фирм в Санкт-Петербурге читайте в статье Регистрация ООО в жилом помещении вне закона?