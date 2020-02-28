Бухгалтеры против проверки на полиграфе

Как вы относитесь к полиграфу? Проходили? Отказывались? Почему отказывались? Такой вопрос был задан в Красном уголке бухгалтера неделю назад. И все эти дни идет бурное обсуждение темы.

Абсолютное большинство высказалось против проверки на полиграфе. Но по разным причинам:

«Это изначально недоверие и какое то унижение. Откажусь» «Нет. Не предусмотрено законодательством. Так и говорю» «Достоверность полиграфа сомнительна, интерпретация результатов зависит от субъективного мнения того, кто проводит тестирование» «Вопросы часто касаются не профессиональной сферы, а личной жизни, в детали которой не хочется посвящать совершенно постороннего(!) человека и даже потенциальную компанию»

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Но больше всего лайков набрало это мнение:

«Готова рассмотреть только в случае, если мой непосредственный руководитель и генеральный директор компании-кандидата согласятся также пройти проверку. От соискателя гораздо чаще скрывают правду об истинном положении дел, чем наоборот».

Действительно, как отмечают бухгалтеры, обычно паранойя у тех, кто сам нечист на руку. И после устройства на работу могут поджидать неприятные сюрпризы.

Но есть и те, кто не находит ничего ужасного в проверке на полиграфе. И проходил её неоднократно.

«Проходила, никакого унижения не почувствовала, вопросы абсолютно дебильные, на которые естественный ответ — нет».

Тех, кто соглашается на проверку при устройстве на работу коллеги предупреждают:

«Если есть смысл рассматривать такое место работы, имейте в виду, что баловаться этой игрушкой будут регулярно»