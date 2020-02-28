Когда надо и когда не надо распределять доходы при длительном цикле производства

Пунктом 2 статьи 271 НК определено, что по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности, который должен быть утвержден в учетной политике.

Под производством с длительным технологическим циклом в целях исчисления налога на прибыль следует понимать производство, сроки начала и окончания которого приходятся на разные налоговые периоды, независимо от количества дней осуществления производства.

работ (услуг)

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Таким образом, при выполнениис длительным производственным циклом, не предусматривающим их поэтапной сдачи, доход от реализации распределяется налогоплательщиком между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор, равномерно или пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов.

Датой получения дохода от реализации товаров признается дата их реализации, независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату, то есть по дате перехода права собственности на соответствующие товары.

Таким образом, при производстве продукции (товаров) с длительным технологическим циклом доходы от реализации такой продукции включаются в налоговую базу по налогу на прибыль единовременно на дату реализации. При этом расходы в виде стоимости такой продукции, также включаются в налоговую базу на дату реализации соответствующей продукции.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-07/9075 от 11.02.2020.