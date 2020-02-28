Не пропустите: 2 марта истекает срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

В понедельник, 2 марта, истекает срок сдачи в налоговую форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год. Раньше эти отчеты сдавали до 1 апреля, но с этого года срок изменен.

Помните, что с 2020 года отчетность по НДФЛ можно представить на бумажных носителях только при численности работников до 10 человек. За нарушение установленного способа представления формы 2-НДФЛ предусмотрен штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).