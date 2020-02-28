Налоговая США отправила в суд дело на Олега Тинькова

А где можно ознакомиться с текстом оскорбления? Ну интересно просто, что там такое на 70т.р....
2 МитяйВообще-то футурологи (фантасты, если хотите) многое уже продумали, по поводу будущего устр...
Все равно им никто уже не поверит
Это я к тому, что плазму исследуют и когда-нибудь решат и этот вопрос, только произойдет позже. ...
Вопрос в том, как убеждаться. Вариантов куча - свои граждане, чужие, или просто циферки на экране...
Да давно было понятно, что в итоге так и будем. Их метания последних лет все показали...
Не вижу никакого смысла для Революта выходить в РФ. Никакой особой ценности их вариант банка...
Живой, не живой, но мешается. Хотели как-то с этим всем миром разобраться - не получилось. Я об э...
Грех было не воспользоваться косяком старичков Андропова и Устинова...
Так нет его в законе* - вот никто и не видит.
Убивали, убивают и будут убивать. Вы в этом сомневаетесь?Убивать при помощи прогрессирующей техни...
Ты предлагаешь не считать для прогрессивного налога доходы от разных налоговых агентов? Это как-т...
Основные доходы богатых - регистрируемые. Технических сложностей для их налогообложения по разумн...
и еще 100500 бумаг... пояснения как образовалась прибыль, а если не успели выплатить в 60-ти дне...
"масса людей в стране работает по совместительству" - и что? система стандартных вычетов у одного...
Да, и при гашении рассрочки тоже надо бить чеки на гашение кредита. Маразм крепчает. Если это был...
Ну вообще-то вчера все платежи и начисления там были. А сегодня ничего этого нет....
А это как понимать? при осуществлении безналичных расчетов, не подпадающих под действие по...
Ну, давайте попробуем:п. 1 - для начала, я бы с вами не согласился, что сейчас технократическая ц...
Еще пример - гордились, гордились, что видят на локаторах ЗРК и истребителей-перехватчиков малоза...
Там еще ничего не работает. Просто, демонстрация, как это все будет выглядеть....
Смысла им нет шерстить, сейчас банки так не любят выплачивать дивиденды, что прежде чем оформить ...
Вы как-то странно извратили мои слова - я наоборот с вами согласился (ц)Тогда извините!))) А где ...
Плазма - это очень интересно, да. Есть мнение, что это живой объект. )...
И не тут же, а после камеральной проверки
Всё как всегда - что-то пошло не так. И уже сегодня днем в новом ЛК проблема и ничего толком не п...
Чем лучше-то? Формировать платежку на уплату на сайте ФНС как раз надежнее. Оттуда же в банк на о...
А теперь современная конкретика: Есть одна вещь в осуществлении пилотируемых космических полетов,...
Не совсем. Поскольку масса людей в стране работает по совместительству. Или имеет другие доходы, ...
Оплата это хорошо...Сформировал квитанцию на оплату, сохранил себе, при печати обратил внимание, ...
Спешу вас уверить, мне такие вещи пояснять не надо.
У Вас есть яблоко и у меня есть яблоко, если мы ими обменяется, то у каждого будет одно яблоко. У...
Какие еще "личные визиты"?? Вы пробовали хотябы дозвониться до налоговой? У меня 31ая. Там уже тр...
Могущество США не в том, что доллар является мировой валютой, а в том, что они умеют его грамотно...