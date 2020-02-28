Клерк.Ру

Налоговая США отправила в суд дело на Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, говорится в сообщении TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»).

Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года.

Дело касается урегулирования возможных налоговых претензий. При этом бизнесмен уверен, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки, отметили в компании.

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