Выгодного обменника не будет. Revolut раздумал выходить на российский рынок

Банковский сервис Revolut, запущенный в Великобритании выходцами из России, отказался от планов выхода на российский рынок. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников.

В самой компании изданию подтвердили, что сейчас финансовый стартап решил сосредоточиться на рынках Северной Америки и Азии, а офисы в Москве и Санкт-Петербурге, куда Revolut активно нанимает людей, будут заниматься поддержкой бизнеса и не связаны с выходом на российский рынок.

Эксперты связывают это с разными причинами. Возможно, компания перед очередным раундом финансирования не хотела лишних ассоциаций с Россией. Вторая возможная причина — медленная разработка решения для интеграции со стороны Qiwi, предполагаемого партнера Revolut в России. В свою очередь в комментарии Qiwi, поступившем в «Медузу», говорится, что «инфраструктура для реализации проекта готова и есть все ресурсы для ее дальнейшей доработки».

О планах выхода на российский рынок Revolut заявляла еще два года назад. Предполагалось, что компания начнет работать в России до конца 2019 года.

Компания Revolut была основана в 2015 году в Великобритании Николаем Сторонским из России и Владом Яценко из Украины. Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии. У компании более 10 миллионов клиентов по всему миру.