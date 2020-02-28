Как выдавать кассовые чеки при предоплате услуг ЖКХ

Многие организации ЖКХ задаются вопросом, как выдавать кассовые чеки при предоплате за жилищно-коммунальные услуги. О том, как им действовать, рассказал заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин.

При зачете или возврате предоплаты и аванса, ранее оплаченных физлицом за услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, организация формирует кассовый чек. В нем содержатся сведения обо всех таких расчетах за расчетный период, который не должен превышать календарный месяц или срок, установленный законодательством РФ. При этом такой чек следует сформировать не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного периода, не направляя его клиенту.

Таким образом, клиент получает кассовый чек единожды при внесении оплаты за услуги ЖКХ. Чеки, которые организация формирует при зачете, возврате, перерасчетах полученных сумм, предоставляются только ФНС России для налогового контроля.