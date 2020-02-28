У компании испарились 300 тыс. рублей из-за долга, которого не было

10 ноября 2017 года компания подала заявление на выдачу лицензии на торговлю алкоголем и заплатила госпошлину – 325 тыс руб. Но лицензирующий орган (Департамент) лицензию не выдал, сославшись на то, что у компании есть долг перед бюджетом – 200 руб. на ту же дату – 10 ноября 2017 года.

Компания утверждала, что перед подачей заявления на лицензию она эти 200 руб заплатила. 20 ноября 2017 года компания получила в налоговой справку, согласно которой никакого долга на 10 ноября 2017 года не было.

Компания пошла в суд, требуя взыскать с инспекции убытки, так как считала, что это инспекция виновата в том, что у департамента была неверная информация о долге. Но все суды, включая Верховный, отказали.

Вот их позиция:

– в деле нет никаких доказательств, что налоговая представила в Департамент информацию, что долг есть;

– компания вообще не доказала, что у неё не было долга. Компания пытается доказать это выпиской из банка? Но эта выписка не доказательство в смысле статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса.

Такие дела.

Реквизиты дела: А40-181495/18-20-4297.