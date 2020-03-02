Как в программе «Декларация 2019» отразить матпомощь в форме 3-НДФЛ

В ФНС поступила жалоба налогоплательщика на некорректное заполнение 3-НДФЛ посредством бесплатной программы «Декларация 2019» в части отражения там матпомощи.

ФНС в письме № БС-3-11/1405@ от 21.02.2020 разъяснила, что гражданин просто выбрал не тот вид дохода.

При заполнении 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» необходимо указать в разделе «Сведения о полученном доходе» доход по коду 2760 и соответствующую сумму вычета по коду 503. При этом имеется возможность ручной корректировки как суммы дохода, так и суммы вычета.

Следует отметить, что заполнить налоговую декларацию (в том числе за 2019 год) и направить ее в налоговый орган с приложением необходимых документов в онлайн-режиме можно посредством интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который также размещен на сайте ФНС России.

При заполнении налоговой декларации с помощью данного сервиса программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах (в том числе с разбивкой по кодам доходов и соответствующим кодам вычетов) и суммах уплаченного НДФЛ; программа имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации.