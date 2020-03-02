Города продвигают введение налога на владельцев собак

«Мы на детей меньше тратим, чем должны потратить на содержание одного животного».

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила проработать вопрос о введении налога на владельцев собак. С этим предложением она выступила в понедельник на еженедельной планерке. Речь о налоге зашла, когда якутские чиновники обсуждали регулирование численности безнадзорных животных.

В Якутске затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю одной собаки составляют 14,5 тысячи рублей. Причем все затраты ложатся на бюджет.

«Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей», – заявила Сардана Авксентьева.

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Она сообщила, что в федеральном законодательстве все финансовые обязательства в этом вопросе возложены на государство и муниципалитеты. А вот ответственность владельцев собак за их содержание и так называемый самовыгул, когда животных выпускают погулять без надзора, не прописана. И подняла вопрос о налогообложении собак.

«Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволяет содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», – отметила глава Якутска.

Авксентьева предложила депутатам Городской думы проработать с парламентом республики вопрос о введении налога на владельцев собак. По подсчетам муниципальных властей, в Якутске на регулирование численности безнадзорных животных в соответствии с новым законодательством потребуется 190 миллионов рублей в год. В наличии – 7,4 миллиона, предусмотренные в городском и республиканском бюджетах.