Правительство сорвало запуск бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Внедрение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, запланированное на 1 марта, задерживается.

Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства, пишет «Коммерсантъ».

Проект раскритиковали ФАС и Минфин«. В частности, ФАС указывает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона, следует из заключения службы. В ФАС также предлагают исключить из постановления предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, поскольку их перечень еще не определен.

В Минфине, по словам источника «Ъ», утверждают, что предложенное регулирование увеличит нагрузку на бюджет и приведет к снижению налоговых поступлений от операторов, поскольку их доходы от оказания услуг снизятся.

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У бизнеса также возникли вопросы к проекту, следует из заключения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. Комиссия предлагает сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам, а также определить объем передачи данных и скорость. При этом новое регулирование потребует изменений на уровне федерального закона, а механизм возмещения расходов и потерь операторов — на уровне Бюджетного кодекса, полагают в РСПП.

Минкомсвязь рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября — утвердить порядок ведения их реестра, следует из проекта министерства. Затраты операторов Минкомсвязь оценивает в 5,7 млрд руб. ежегодно, исходя из того что ежемесячно к сайтам органов власти и порталу госуслуг обращаются 65% пользователей, а доля такого трафика составляет менее 1% от общего. Сами же сотовые операторы и интернет-компании ранее оценили потери от предоставления подобных услуг в 150 млрд руб. в год, а долю трафика от указанных сервисов — в 15%.

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Предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» предложил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. После чего Минкомсвязи объявило о том, что с 1 марта такой доступ появится.