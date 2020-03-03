Услуги по допобразованию можно оказывать на ПСН

Согласно подпункту 15 пункта 2 статьи 346.43 НК ПСН может применяться индивидуальными предпринимателями в отношении деятельности в сфере оказания услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству.

В соответствии с ОК 029-2014, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, группировка «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки» включает образование, которое не определяется квалификационным уровнем, академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста, лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое обучение или специальное обучение (код 85.41.9).

Таким образом, ИП в отношении услуг по дополнительному образованию детей и взрослых вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/6623 от 03.02.2020.