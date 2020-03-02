В прошлом году закрылась каждая пятая компания

Согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2019-м в стране открылось 264,6 тысячи новых компаний (сюда не входят государственные и муниципальные предприятия), а закрылось почти 611,8 тысячи. То есть на одно новое предприятие пришлось 2,3 выбывших. О ситуации пишет «Коммерсантъ».

Для сравнения три года назад, в 2017-м, это было 359,4 и 510,7 тысячи соответственно. В FinExpertiza подчеркивают: «Диспропорция в пользу „умерших“ предприятий планомерно росла последние годы». Но, пожалуй, самое тревожное, что закрываются не какие-нибудь новички, которые не справляются с жестким бизнесом по-русски.

С рынка исчезли свыше 48 тысяч компаний, работавших от 5 лет и более, 64,7 тысячи 4-летних компаний или, допустим, 85,7 тысячи 3-летних... Получается, что в России от закрытия не застрахован никто.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты выдвинули разные версии происходящего. В том числе и появление налога для самозанятых в некоторых регионах в 2019 году. Впрочем, самая главная причина — проблемы в экономике. В условиях кризиса и снижения потребительского спроса малые и средние фирмы разоряются и закрываются, пытаются снизить налоговые издержки, переводя сотрудников на «серые зарплаты», дробятся, перерегистрируются в том числе переводятся в самозанятые.

Вторая причина, названная экспертами — неуверенность в завтрашнем дне. 71% бизнесменов назвал условия ведения бизнеса в стране неблагоприятными, а чуть более половины отметили: эти условия ухудшатся в ближайшие пять лет. Откуда берется пессимизм? Бизнесмены назвали дело Майкла Калви, обыски в музее «Собрание» (проект миллиардера Давида Якобашвили), дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Главный лейтмотив: никто не может толком понять мотивов госмашины.

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От редакции «Клерка» заметим, что ни один из экспертов почему-то не вспомнил о том, что ФНС производила массовую зачистку ЕГРЮЛ от мертвых душ. Многие фирмы действительно существовали много лет, но никакой деятельности не вели.