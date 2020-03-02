В каких сферах деятельности больше всего банкротств

Каждое второе банкротство организаций в России приходится на сферы торговли, строительства и рынок недвижимости.

Такая тенденция сохраняется на протяжении последних девяти лет, следует из статистики Федерального реестра сведений юрлиц («Федресурс»), с которой ознакомились «Известия».

В 2019 году на рынке потерпели «фиаско» 3,4 тыс. предприятий торговли, 2,5 тыс. — строительства и 1,4 тыс. — недвижимости. В совокупности это 7,3 тыс., или 58,9% от общего числа банкротств в прошлом году, что не сильно отличается от показателя 2018-го (58,5%). В целом на протяжении последних девяти лет на эти отрасли приходится 50–60% корпоративных процедур несостоятельности в отечественной экономике.

Чуть реже «фиаско» терпит бизнес в обрабатывающей и агарной промышленности, энергетике, логистике, добыче полезных ископаемых, финансах, страховании и консалтинге, туризме и сфере услуг, а также в коммунальном хозяйстве. Последние позиции в рейтинге несостоятельности юрлиц по отраслям занимают компании в области культуры и спорта, здравоохранения и образования.

Чем крупнее отрасль, тем больше в ней банкротов, отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Так как сферы торговли, строительства и недвижимости — лидеры экономики по масштабу и количеству работающих в них компаний, то именно на эти отрасли и приходится основная доля несостоятельных фирм.