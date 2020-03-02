Изменение названия фирмы-учредителя в ЕГРЮЛ автоматизируют

Правительство одобрило законопроект, вносящий поправки в госрегистрацию юрлиц.
Упрощается процедура в случае изменения наименования компании.
Речь идет о случаях, когда переименованное юрлицо является учредителем других юрлиц.
В этом случае при внесении в ЕГРЮЛ изменений в наименование юрлица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юридического лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юрлица в составе сведений об иных юрлицах, где такое юрлицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.
Принятие проекта федерального закона положительно отразится на процессе государственной регистрации юрлиц, а также ИП, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в РФ, прокомментировали в кабмине.