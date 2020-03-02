ФНС называет сбой техработами и не объясняет причины незаконных блокировок ИП

ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы. Кратковременные неполадки могли возникнуть из-за внеплановых технических работ, объяснили в ФНС. Так налоговики ответили на жалобы нескольких предпринимателей, попавших на блокировку счетов.

Кратковременные неполадки в работе базы ФНС произошли из-за проведения срочных внеплановых технологических работ, в настоящее время система доступна. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.

«Информационная система ФНС работает в штатном режиме, а кратковременные сбои, на которые обратили внимание отдельные предприниматели, были связаны с проведением срочных внеплановых технологических работ», — заявили в ведомстве.

Объясняться ФНС пришлось после претензий нескольких московских предпринимателей. Они пожаловались на неполадки в работе базы ФНС, из-за которых их счета были заблокированы за неуплату несуществующих задолженностей. Об этом писал телеграмм-канал «Подъем».

О метаниях уплаченных взносов в личных кабинетах ИП на прошлой неделе писал и «Клерк».

По словам предпринимателей, с их счетов списались средства в уплату несуществующих долгов. При этом сотрудники управлений ФНС подтвердили им, что долгов нет, однако не смогли проверить причину блокировки счета.

Налоговики в своих обсуждениях в соцсетях ежедневно жалуются на перебои в работе системы после обновления. Хотя, казалось бы, уже надо давно привыкнуть.