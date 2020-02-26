Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые

Огонь, вода, фокусы налоговиков – три явления, на которые можно смотреть вечно.
Налоговая программа опять сбоит и доводит до истерики индивидуальных предпринимателей. Очередным «беспределом инспекции» делятся пользователи Красного уголка бухгалтера:
Оплата взносов была произведена 23.12.2019 г. на реквизиты взноса (проверила лично 3 раза). Налоговая зачислила эти деньги на пени, а за неуплату взносов по требованию (которого никто глаза не видел) списала с р/сч по решению сегодня сумму взносов и пени. Право, такого я ещё и не встречала. ИП прибывает в шоке от безысходности и невозможности повлиять на ситуацию...Автор сообщения Наталья прилагает скрин ЛК.
Коллеги успокаивают: «налоговая опять затеяла комплекс мероприятий», позвоните, а прямо во время разговора все исправят.
Оптимистов отрезвляют примерно такие комментарии:
«Безысходность в том, что мы почему-то должны биться в налоговую, доказывая то, что они опять накосячили. И так второй год. И ладно тут сумма в 7 тыс., а ведь бывают миллионы из воздуха».Тему «докажи, что ты не верблюд» продолжают такие сообщения:
«У меня с налогом на имущество похожая ерунда. Оплачивали по QR коду!!!! – легло не в ту налоговую. Все реквизиты правильные, почему в другой налоговой деньги непонятно. Писем понаписала, запрос на уточнение из налоговой, где имущество тоже отправили – безрезультатно», – жалуется Наталья.Лариса Магафурова, автор курса про управленческий учет: «У нас у бедных ИП вообще обнаруживаются карточки-клоны, на которые улетают деньги. У моего личного ИП в прошлом году задолбали списывать долг за патент, который был полностью в начале года оплачен. Оказалось, что у меня есть ещё одна лицевая карточка в соседнем районе, в котором я никогда в жизни не была прописана. И деньги шли туда. У меня просто не было слов».
«У нас, при абсолютно верном КБК Д минус Р, зачислили налог на Д. Написали письмо с вопросом «а не ох...ели ли вы там?». Пришел ответ, что мол, да, ох...ели, но всё исправили. Фигвам! Как было, так и осталось. Вот теперь не знаю, куда еще писать? Может, прям Путину? Но, боюсь, Егоров ближе к нему», – Надежда.Вообще, технической неразберихи в платежах ИП – бездна:
«У клиента очень долго но старому ОКТМО (давно закрытому оп) висел долг по ЕНВД. Заблокировали счёт. Требование получить – это был целый квест. Клиент пришел к нам как раз с проблемой и полным переходом. Так вот оплачиваем мы этот долг ииии ... Блокировка не снимается. Заказываю справку и вижу чудо- этот платеж встаёт переплатой в дополнительную строку в справке и создаёт переплату. А старый так и висит долгом. Тот же КБК, ОКТМО.... я такое первый раз видела. Помогло 4 жалобы только!!! 4!! У клиента месяц была блокировка. В последней жалобе я указала, что вынуждена жаловаться в вышестоящую .. и о чудо! Услышали. Перезвонили, извинились, исправили и все сняли после звонка через 15 минут... А сколько сил», – рассказывает Елена.А вот прям на днях, Мария:
«Вчера знакомой ИП сняли 68 тыс. рублей с копейками. У неё патент 15 тыс. рублей, сотрудников нет, 1% нет, с фиксами такая сумма не набирается. Даже при самостоятельном ведении она так накосячить не могла. Завтра поедет разбираться».Люди пишут, что разбираться неохота, но это ладно, так ведь не помогает же! Елена:
«Ситуация с ИП аналогичная – висят переплаты и долг на ту же сумму. Ездили лично в 29 налоговую. Бардак полнейший. Система у них «висит». Подали заявление через окошко с входящим. Результат –0. Написала письмо через ЛК, что будем жаловаться и.. вчера в ЛК нет вообще ничего, ддаже системы налогообложения. Я не знаю, как бороться с этим всем. Что ни год, то все хуже работать».