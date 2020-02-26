Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые

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Над.К Я бы ничего не подавала и побыстрее закрылась. Может вообще проскочит.ККТ хоть применял?... Как правильно закрыть ИП? Советы от налоговиков

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Natatalka я не про год, а про срок в принципе. в статье НК РФ написано про срок для сдачи декларации по УСН... Как правильно закрыть ИП? Советы от налоговиков

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Natatalka Подождите, а как же"Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа мес... Как правильно закрыть ИП? Советы от налоговиков