Клерк.Ру

Сбой в личных кабинетах ИП. Взносы улетают в пени, платежи в другие налоговые

Огонь, вода, фокусы налоговиков – три явления, на которые можно смотреть вечно.

Налоговая программа опять сбоит и доводит до истерики индивидуальных предпринимателей. Очередным «беспределом инспекции» делятся пользователи Красного уголка бухгалтера:

Оплата взносов была произведена 23.12.2019 г. на реквизиты взноса (проверила лично 3 раза). Налоговая зачислила эти деньги на пени, а за неуплату взносов по требованию (которого никто глаза не видел) списала с р/сч по решению сегодня сумму взносов и пени. Право, такого я ещё и не встречала. ИП прибывает в шоке от безысходности и невозможности повлиять на ситуацию...

Автор сообщения Наталья прилагает скрин ЛК.

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Коллеги успокаивают: «налоговая опять затеяла комплекс мероприятий», позвоните, а прямо во время разговора все исправят.

Оптимистов отрезвляют примерно такие комментарии:

«Безысходность в том, что мы почему-то должны биться в налоговую, доказывая то, что они опять накосячили. И так второй год. И ладно тут сумма в 7 тыс., а ведь бывают миллионы из воздуха».

Тему «докажи, что ты не верблюд» продолжают такие сообщения:

«У меня с налогом на имущество похожая ерунда. Оплачивали по QR коду!!!! – легло не в ту налоговую. Все реквизиты правильные, почему в другой налоговой деньги непонятно. Писем понаписала, запрос на уточнение из налоговой, где имущество тоже отправили – безрезультатно», – жалуется Наталья.

Лариса Магафурова, автор курса про управленческий учет: «У нас у бедных ИП вообще обнаруживаются карточки-клоны, на которые улетают деньги. У моего личного ИП в прошлом году задолбали списывать долг за патент, который был полностью в начале года оплачен. Оказалось, что у меня есть ещё одна лицевая карточка в соседнем районе, в котором я никогда в жизни не была прописана. И деньги шли туда. У меня просто не было слов».

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«У нас, при абсолютно верном КБК Д минус Р, зачислили налог на Д. Написали письмо с вопросом «а не ох...ели ли вы там?». Пришел ответ, что мол, да, ох...ели, но всё исправили. Фигвам! Как было, так и осталось. Вот теперь не знаю, куда еще писать? Может, прям Путину? Но, боюсь, Егоров ближе к нему», – Надежда.

Вообще, технической неразберихи в платежах ИП – бездна:

«У клиента очень долго но старому ОКТМО (давно закрытому оп) висел долг по ЕНВД. Заблокировали счёт. Требование получить – это был целый квест. Клиент пришел к нам как раз с проблемой и полным переходом. Так вот оплачиваем мы этот долг ииии ... Блокировка не снимается. Заказываю справку и вижу чудо- этот платеж встаёт переплатой в дополнительную строку в справке и создаёт переплату. А старый так и висит долгом. Тот же КБК, ОКТМО.... я такое первый раз видела. Помогло 4 жалобы только!!! 4!! У клиента месяц была блокировка. В последней жалобе я указала, что вынуждена жаловаться в вышестоящую .. и о чудо! Услышали. Перезвонили, извинились, исправили и все сняли после звонка через 15 минут... А сколько сил», – рассказывает Елена.

А вот прям на днях, Мария:

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«Вчера знакомой ИП сняли 68 тыс. рублей с копейками. У неё патент 15 тыс. рублей, сотрудников нет, 1% нет, с фиксами такая сумма не набирается. Даже при самостоятельном ведении она так накосячить не могла. Завтра поедет разбираться».

Люди пишут, что разбираться неохота, но это ладно, так ведь не помогает же! Елена:

«Ситуация с ИП аналогичная – висят переплаты и долг на ту же сумму. Ездили лично в 29 налоговую. Бардак полнейший. Система у них «висит». Подали заявление через окошко с входящим. Результат –0. Написала письмо через ЛК, что будем жаловаться и.. вчера в ЛК нет вообще ничего, ддаже системы налогообложения. Я не знаю, как бороться с этим всем. Что ни год, то все хуже работать».

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