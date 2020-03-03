Суд согласился с правом организации удержать с поставщика потери по НДС из-за отказа в вычете

Арбитражный суд Томской области подтвердил право организации-покупателя удержать потери по НДС из расчетов по договору в случае неустранения поставщиком признаков несформированного источника по цепочке хозяйственных операций.

Стоит отметить, что иск данного рода был рассмотрен на территории Томской области впервые, отмечает пресс-служба регионального Управления ФНС.

В суд обратилось общество с ограниченной ответственностью (поставщик) с иском к акционерному обществу (покупателю) о взыскании задолженности по договору присоединения. В обоснование заявленных требований истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленной сельскохозяйственной продукции в соответствии с протоколами торгов.

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что налоговой инспекцией при проведении камеральных проверок деклараций по налогу на добавленную стоимость (НДС), представленных компанией-покупателем, были выявлены признаки налоговых разрывов по цепочке поставщиков товаров для принятия к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с контрагентом-продавцом.

📌 Реклама Отключить

Так как обе компании предоставили в налоговый орган согласие на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну, инспекция проинформировала их о данном обстоятельстве с предложением урегулировать ситуацию.

В соответствии с заключенным договором присоединения поставщик обязался в случае неспособности подтвердить операции со своими контрагентами возместить связанные с неприменением вычетов по НДС имущественные потери покупателя, но не сделал этого.

Так как поставщик не предпринял действий к урегулированию ситуации, покупатель принял решение об отказе в применении вычетов по счетам-фактурам поставщика, предоставил уточненные налоговые декларации по НДС и уплатил в бюджет соответствующие суммы налога. Имущественные потери в размере сумм, уплаченных в бюджет в следствие добровольного отказа от вычета НДС, покупатель удержал из сумм неоплаченной стоимости поставленного товара, о чем уведомил продавца. Последний с этим не согласился и подал иск в суд.

📌 Реклама Отключить

Изучив материалы дела, суд признал действия ответчика законными и обоснованными, а истцу в удовлетворении заявленных требований отказал.