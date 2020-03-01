Подписан закон с новыми правилами взыскания взносов в ФСС

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 01.03.2020 № 43-ФЗ, который изменяет правила взыскания задолженности по страховым взносам в ФСС.

Новыми поправками в Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» установлено, что постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества страхователя принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования, если общая сумма страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей.

При этом если сумма задолженности не превышает указанную сумму, то постановление о взыскании принимается не позднее чем через три года после истечения срока исполнения самого раннего требования (ранее действовал более короткий срок — не позднее 2 лет после истечения срока исполнения самого раннего требования).

Напомним, подобная норма уже внесена в НК. С 2020 года решение о взыскании будет приниматься налоговыми органами, только если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2020 года.