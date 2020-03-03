Как бухгалтеру больше зарабатывать, если кажется, что уже потолок

Люди все чаще ездят в булочную на такси. Бизнес все активнее переводит бухгалтерию на аустсорсинг. Направление развивается и ждет смелых и опытных.

Не устраивает зарплата? Вы супер грамотный специалист, но кресло «жмет», а рынок не может предложить комфортное вашим амбициям место? Вы думаете, что давно доросли до собственного бизнеса, но не хватает смелости?

Мы не отгадаем точно, какой из этих вопросов вертится у вас в голове. Но готовы предложить рабочую инструкцию к тому, как вам вырасти профессионально: монетизировать бухгалтерский опыт и уйти из найма в свой бизнес! Да, в ЦОКе новый курс!

Курс стартовал. До 15 марта скидка 50 %: Купить курс за 4600 вместо 9200 руб.

Обширная программа курса построена на опыте тех, кто успешно прошел путь от бухгалтера-наемника до востребованного аутсорсера.

Без кривых советов теоретиков: после обучения вы сможете комфортно работать и в качестве самозанятого главбуха, и переходить на следующий шаг и выстраивать свою собственную бухгалтерскую компанию.

5 вопросов, которые разберете:

• какие услуги и кому продавать;

• где брать этих клиентов;

• как сформировать прайс на услуги;

• как набирать первых помощников;

• как составить план продаж, который точно можно выполнить.

Или посмотрите подробную программу курса.

Автор – Лариса Магафурова занимается бухгалтерским аутсорсингом с 2010 года.

Обучение полностью дистанционное, а после окончания курса и успешного прохождения теста, вы получите сертификат об обучении.