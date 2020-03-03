Заказная налоговиками экспертиза, от которой глаза лезут на лоб

Экспертиза. Какое солидное, внушающее доверие слово. Она научна и объективна. Она не может врать. Но если знать, как иногда проводятся экспертизы (по заказу инспекции), то волосы дыбом становятся. Такую профанацию редко встретишь.

Итак, инспекция заказала почерковедческую экспертизу у негосударственной экспертной организации. Дело обычное – инспекция доказывала нереальность операций. Разъяснить эксперту права, обязанности и ответственность должен инспектор, вынесший постановление о назначении экспертизы. Инспектор этого не сделал. Это так, для начала. Завязка.

Самого постановления о назначении экспертизы в деле нет. Уже интереснее, да? Потом, после многократных ходатайств компании инспекция все-таки нашла постановление. Эксперту были переданы разные документы, в том числе подписанные договор, счёт и счёт-фактура.

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Поехали:

– эксперт в заключении не указал, в копиях или в оригиналах ему передали эти документы;

– эксперту передали сшив документов на 225 листах. Но ни в постановлении о назначении экспертизы, ни в заключении эксперта не указано, что эти документы – оригиналы;

– свободные образцы подписи директора компании эксперт не отбирал. Сравнительных образцов подписи у эксперта не было, хотя по методическим рекомендациям Минюста эксперту необходимо минимум 10-15 образцов почерка и 30-40 сравнительных образцов подписи. Ничего этого у эксперта не было;

– в заключении эксперт указал, что при сравнении образцов подписного почерка и подписи директора установлено их совпадение, и выполнены они одним и тем же лицом. Об этом написано 24 страницы заключения. А на 26 странице сказано, что подпись выполнена не директором, а другим лицом.

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Как вам это нравится? И самое-самое:

– эксперту передали документы, подписанные разными людьми – директором и представителем по доверенности. Тот факт, что документы подписаны разными людьми, был известен и никем не оспаривался. Но эксперт решил, что все документы подписаны одним лицом.

«Данное обстоятельство свидетельствует о полной невнимательности эксперта к исследуемым подписям» — сказал суд на это. В итоге эксперт (или «эксперт»?) пришел к выводу, что подписи директора на переданных ему документах и подпись в протоколе допроса свидетеля (директора) выполнены разными лицами. Другого вывода и быть не могло.

К счастью, суд в этом деле обратил внимание на все косяки, и компания победила.