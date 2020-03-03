Что в обновленной Конституции будет сказано про пенсии

Президент Путин предложил закрепить в Основном законе положение, согласно которому индексация пенсий в России осуществляется «не реже одного раза в год». Это авторская поправка ко второму чтению документа, пишет РБК.

Так, индексация пенсий станет гарантированно регулярной. Согласно первому проекту поправок, внесенных главой государства в Госдуму 20 января, в Основном законе предлагалось зафиксировать, что индексация размера пенсий осуществляется «регулярно» и в порядке, установленном федеральным законом. Однако периодичность регулярной индексации не была определена. И можно было исходить из логики, что «раз в пять лет» – тоже регулярно. Теперь увеличение уточнили полнее: индексация пенсий минимум раз в год каждый год.

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Сейчас страховые пенсии неработающих пенсионеров ежегодно повышаются с 1 января в параметрах, закрепленных законом о пенсионной реформе. В 2020 году пенсии были увеличены на 6,6%, а в 2021 году индексация должна составить 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%.

После 2024 года предполагается, что страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года, а дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Закрепление в Конституции положения об индексации не реже одного раза в год не позволит властям заменить увеличение пенсий разовой выплатой, как это произошло в январе 2017 года. Тогда все неработающие пенсионеры вместо индексации получили разовую выплату в размере 5 тыс. руб.

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C 2016 года, в соответствии с федеральным законом, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются. Формулировка в части индексации пенсий такова, чтобы ничего не менять в отношении работающих пенсионеров.

Кроме того, Путин предлагает закрепить в Конституции, что в России гарантируются «обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат» в соответствии с федеральным законом.