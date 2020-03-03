Америка требует Тинькова. Экстрадиции и заключения не избежать?

Банкиру Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США. Налоговые службы США обвиняют его в уклонении от налогов, по оценкам экспертов, на сумму около $40 млн. Уклониться от экстрадиции вряд ли удастся, пишет «Коммерсант». При этом на акции, находящиеся в собственности Тинькова, может быть наложен арест.

2 марта TCS Group подтвердила, что Олег Тиньков останется в Лондоне до апреля на время инициированного налоговой службой США (IRS) судебного разбирательства. Слушания являются ответом на обвинения в занижении налоговой отчетности для службы внутренних доходов США. После выдачи ордера на его задержание бизнесмен был освобожден под залог. По данным издания Daily Express, он составил £20 млн.

Эксперты оценивают перспективы господина Тинькова не слишком позитивно.

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«Заведомое предоставление недостоверных сведений при подаче налоговой декларации попадает в категорию уклонения от уплаты налогов (tax evasion) и грозит налогоплательщику доначислениями налога, штрафами на сумму недоимки, а также, что немаловажно, привлечением к уголовной ответственности»,— указывает старший консультант О2 Consulting Влад Бурилов.

Михаил Бегунов из Tax Compliance поясняет, что выписанный ордер на арест свидетельствует о достаточности имеющихся доказательств в совершении вменяемого преступления, то есть шансы, что Тинькова удастся экстрадировать, у США велики. Пока не были объявлены суммы претензий IRS, говорить о потенциальных последствиях для всего бизнеса господина Тинькова рано, указывает партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Однако, по мнению господина Бурилова, перевод дела в уголовную плоскость может значительно отразиться на деятельности группы в части выполнения стандартов, предъявляемых к листингуемым публичным компаниям, если корпоративно господин Тиньков значительно связан с группой (через офшоры ему принадлежит 87% голосующих акций TCS Group).

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Сумма залога тоже может свидетельствовать о серьезности запроса США на экстрадицию.

По мнению заместителя руководителя практики структурирования бизнеса КСК-групп Станислава Ляпцева, исходя из размера залога можно предположить, что речь может идти не только о штрафе, но и о лишении свободы.

«2013 год — год выхода TCS на IPO. Сам Олег Тиньков на этом IPO заработал около $200 млн (по оценкам Forbes),— поясняет он.— С учетом того что в 2013 году господин Тиньков отказался от гражданства США — он должен был заплатить при выходе налог с учетом стоимости активов на дату отказа от гражданства. После выхода на IPO стоимость акций увеличилась. Если бы Олег Тиньков остался гражданином США на эту дату – он бы дополнительно заплатил налог на прирост капитала. Речь может идти о сумме до $40 млн (если учесть налог на прирост капитала в размере 20% от заработанной суммы)».

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Аналогичный случай был у сооснователя Facebook Эдуардо Саверина, который отказался от гражданства США перед выходом на IPO, чтобы сэкономить на налогах (сумма около $600 млн), напоминает он. В самом негативном сценарии IRS может наложить арест на акции, принадлежащие господину Тинькову, продолжает господин Ляпцев.

На фоне истории с налоговыми претензиями США к Олегу Тинькову на Лондонской бирже акции TCS Group в понедельник потеряли 6,85%.