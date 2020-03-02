Группа Тинькофф рассказала, что сейчас происходит с Олегом Тиньковым

TCS Group Holding официально подтвердила информацию об освобождении Олега Тинькова под залог.

В выходные об аресте бизнесмена в Лондоне написали СМИ Великобиратании. Пресс-служба эко-системы Тинькофф на сей счет хранила молчание.

Теперь же и TCS Group Holding — головная компания «Тинькофф банка» — подтвердила информацию о выдаче в Лондоне ордера на задержание основного акционера группы Олега Тинькова и его освобождение под залог.

Компания также подтверждает, что ордер на задержание Тинькова касается обвинений в неуплате налогов со стороны Налогового управления США.

Сейчас в Лондоне проходят судебные слушания по этому делу. И Тиньков остается в столице Соединенного Королевства до их окончания. Ориентировочно – до апреля.

Ранее пресс-служба уведомляла, что претензии касаются Тинькова персонально и никак не задевают интересы бизнеса в России.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Известно, что в 2013 году Тиньков отказался от паспорта США. По информации лондонских журналистов он сдал полиции свой паспорт и носит электронный браслет.