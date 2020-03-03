Закон о материнском капитале с 2020 года окончательно подписан

Путин подписал закон, распространяющий право на материнский капитал при рождении первенца, а также увеличивает сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит 616 617 рублей. Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Закон также сокращает срок выдачи сертификата на маткапитал. Сертификат можно получать удаленно.