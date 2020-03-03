Под налоговый мониторинг попадут тысячи предприятий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга, предполагающую существенное снижение порогов для добровольного участия компаний в данном виде налогового контроля, а также упрощение его процедур, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанная премьером концепция предполагает снижение планки по совокупной сумме уплаченных за год налогов до 100 млн руб.(сейчас 300 млн) При этом компания сможет включить в нее, помимо перечисленных налогов, уплаченные суммы НДФЛ и страховых вносов. Минимальные требования к суммарному объему годовых доходов налогоплательщика и к совокупной стоимости активов также предлагается снизить втрое – до 1 млрд руб. (сейчас 3 млрд).

Согласно концепции, подать заявление в ФНС о подключении к налоговому мониторингу сможет компания, которая соответствует хотя бы одному из установленных критериев. При этом упрощаются и сами процедуры такого контроля.

Реализация этих планов, по расчету авторов документа, увеличит число потенциальных участников налогового мониторинга до не менее 3,9 тысячи плательщиков к 2022 году, и не менее 7,8 тысячи - к 2024 году.