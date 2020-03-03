В каких случаях надо подать заявление о льготах по имущественным налогам

Если у вас в 2019 году появились основания для получения льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физлиц, то представить заявление о предоставлении указанных льгот рекомендуется до начала массовой рассылки налоговых уведомлений, то есть до 20 мая 2020 года. Об этом напоминают чеченские налоговики на сайте регионального управления.

Заявление о льготе можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период.

Гражданам, имеющим право на налоговые льготы по транспортному налогу ФЛ, следует помнить, что изменение транспортного средства, подлежащего освобождению от уплаты транспортного налога, осуществляется налоговыми органами только на основании заявления о предоставлении налоговой льготы. То есть если, например, налогоплательщик, получающий льготу, приобретает еще один автомобиль, и хочет изменить объект, по которому предоставляется льгота, он должен подать в налоговую инспекцию заявление. В противном случае льгота не предоставляется.

Это же касается ситуаций, когда льготник, имеющий не одно транспортное средство, к примеру, продает тот автомобиль, по которому ему предоставлялась льгота: чтобы в дальнейшем получать льготу на другую машину, необходимо подать в инспекцию заявление.