Для каких товаров обнулят ставку НДС

В Госдуму внесен законопроект № 912724-7 с поправками в статью 164 НК.

На период с 1 июля 2020 до 1 июля 2030 года предлагается установить ставку НДС 0 % на российскую радиоэлектронную продукцию.

На рынке радиоэлектронной продукции при осуществлении госзакупок происходит снижение доли закупаемых российских товаров. В связи с этим необходимы дополнительные меры по стимулированию производства российской радиоэлектронной продукции, отмечается в пояснительной записке.

Благодаря предложенной мере поддержки за 10 лет дополнительные финансовые преимущества для производителей российской радиоэлектронной продукции могут составить более 200 млрд. руб.