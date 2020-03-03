Люди жалуются налоговикам на невыдачу кассовых чеков

В УФНС по Республике Башкортостан рассказали, какие обращения граждан к ним поступают в сфере действия законодательства о применении ККТ.

В основном речь идет о невыдаче кассового чека, подтверждающего оплату за приобретенные товары или оказанные услуги.

Более того, в обращениях присутствуют просьбы о возврате денежных средств и жалобы на некачественно оказанные услуги или реализованные товары с дефектами, что не входит в компетенцию налоговых органов.

Анализ обращений показал, что многие отдают свои денежные средства за приобретенные товары или услуги, зачастую не требуя у продавцов документа, подтверждающего их оплату.

К примеру, гражданин А. приобрел чехол для телефона в одном из киосков по продаже смартфонов, не потребовав при этом от продавца кассового чека. Спустя пару дней покупатель решил вернуть денежные средства за приобретенный товар, но получил отказ.

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В другом случае, гражданка Ю. приобрела консервы с истекшим сроком годности. Чек, подтверждающий оплату, продавец не выдал. В итоге в возврате денежных средств продавец отказал, сославшись на отсутствие кассового чека за приобретенный товар.

Чья здесь вина, рассуждают налоговики. С точки зрения соблюдения законодательства о применении ККТ, виноват, конечно, продавец, который не применил онлайн-кассу. Однако, стоит отметить, что граждане, которым не выдали кассовый чек, а они его, к сожалению, и не потребовали, — фактически исключаются из категории тех покупателей, которые могут доказать сам факт приобретения товара у продавца. Ведь контролирующие органы не могут подтвердить нарушение, если нет доказательств расчета.

По итогам проверок, проведенных налоговыми органами региона установлено, что большинство организаций торговли и сферы услуг при осуществлении расчетов с клиентами не применяли онлайн-кассы, так как руководство данных предприятий пыталось скрыть доходы и уйти от налогообложения.

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УФНС рекомендует гражданам требовать документ, подтверждающий осуществление расчета за приобретенные товары или оказанные услуги, для дальнейшей защиты своих прав.

Кроме того, требование гражданином кассового чека в случаях, когда его выдача обязательна, это помощь государству в пополнении бюджета, за счет которого финансируются больницы, детские сады, школы и другие социально значимые объекты страны и региона.