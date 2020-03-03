Силуанову дали нового замглавы Минфина

Премьер-министр назначил бывшего министра науки и высшего образования Михаила Котюкова замглавы Минфина.
Распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства. Котюков уже занимал пост замминистра финансов РФ в 2012-2013 годах. В 2013-2018 годах он был руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО). С 2018 год являлся министром науки и высшего образования РФ.
Еще сегодня премьер-министр назначил Юрия Зубарева, ранее занимавшего пост замминистра финансов, руководителем Федеральной пробирной палаты.