Силуанову дали нового замглавы Минфина

РюмкаБезысходности Намордники таки обязательны в определенных местах и для определенных пород. И уж везде обязательн... Города продвигают введение налога для владельцев собак

РюмкаБезысходности А толпа надзоров на что? А отработанные бюрократические завалы, в стиле медкомиссий, где каждый г... Города продвигают введение налога для владельцев собак

РюмкаБезысходности То, что лично вы не сталкивались с таким, не значит что этого нет. У меня много партнеров в город... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

Олег Алексеев Ого, а я думал, что только меня ободрали как липку. Поменял юридический адрес, так старая и новая... Победные отчеты нового главы ФНС звучат как угроза современному бизнесу

vlubezniy Ну, on premise тоже отваливается. Для очень важного принцип только один - несколько разных мест с... Почему «Мультибухгалтер» отключился. Виной всему хостинг-провайдер «Мастерхост»

MaxC Это еще и от породы зависит. Например, китайские хохлатые. Жили себе тысячелетия на окраинах дере... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC При беременности, например, чего-то может не хватать. На одной неделе одного, на другой - другого... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW у проблемных собачников надо отбирать разрешение на собаку. А без разрешений не продавать, не ста... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Может быть чего и не хватало. Любил всякую дрянь тащить, то кости какие то, то дохлятину какую вы... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Ну, так с любой собакой надо гулять, играть, развивать, социализировать...С мелочью можно и дома ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC В определенных случаях, при нехватке витаминов))) Даже наиэлитнейшие йоркши, у которых родословна... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW потому что выматывать надо собаку на прогулке - игрушками (например кольцом от газового баллона),... Города продвигают введение налога для владельцев собак

MaxC Как-то у Вас, Дмитрий, всё всегда егативно в камментах.((Даже после поедания кондитерского рулети... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 А мой вечно, что-нибудь вынюхивал и притаскивал домой, если вовремя не отберешь ))... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW Как заявил 29 декабря 2003 года на заседании Госдумы Председатель Высшего совета партии «Единая Р... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW у меня не жрали на улице, ни первая собака - дворняга, ни вторая - бриар.... Города продвигают введение налога для владельцев собак