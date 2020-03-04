Обувному бизнесу дали отсрочку по обязательной маркировке

Срок введения обязательной маркировки обувных товаров перенесен с 1 марта на 1 июля 2020 года. Постановление правительства было подписано 29 февраля, но опубликовано только вечером 3 марта.

Таким образом, ввод в оборот, оборот и вывод из оборота немаркированной обуви разрешен до 1 июля. Нераспроданные до этого момента товары должны быть промаркированы до 1 сентября. Импортная обувь, которую закупили до 1 июля, но ввезли позднее, может быть промаркирована до 1 августа.

Срок введения обязательной маркировки отодвинули по просьбе бизнеса, который не успел подготовится вовремя.

Отсрочку получили и плательщики ЕНВД, реализующие обувные товары. Ведь с 1 марта они потеряли бы право применять вмененку по продажам обуви. Теперь они смогут применять ЕНВД еще квартал - до 1 июля.