Эксперимент по маркировке молочной продукции продлили на месяц

Правительство продлило на месяц срок проведения эксперимента по маркировке молочной продукции в России — до 31 марта. Постановление от 28.02.2020 № 215 официально опубликовано 3 марта.

Ранее предполагалось, что проект по маркировке молочки должен пройти в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Под маркировку попадают молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), сливочное масло, сыры, творог и молочная сыворотка, другие продукты.

Минпромторг предлагал продлить эксперимент до 31 мая. Глава министерства Денис Мантуров ранее заявлял, что ведомство предлагает ввести переходный период для маркировки молока. Предлагалось с 1 декабря 2020 года начать обязательную маркировку продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года. С 1 июня 2020 года планировалось начать регистрацию производителей в системе маркировки, а оборот немаркированных остатков продукции — разрешить до окончания срока годности товара.

Оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции.