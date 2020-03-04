ИФНС запросила 7 тыс. документов, чтобы оштрафовать за их непредставление

Инспекция провела выездную проверку и составила акт. Компания возразила на акт. ИФНС назначила дополнительные мероприятия налогового контроля.

В рамках этих мероприятий инспекция запросила больше 7000 документов:

– 4 168 счетов-фактур;

– 2 982 платежных поручений на прибытие и выбытие денежных средств.

А ещё — регистры бухгалтерского учета в виде анализа, в виде карточки счёта, в виде оборотов счёта, по оприходованию, движению, начислению амортизации, в виде доходов, в виде расходов и документы, отражающие количество фактически приготовленных блюд в соответствии с недельным планом меню.

Компания обратилась в суд, чтобы он признал незаконными требования инспекции. Суд поддержал компанию.

Вот сработавшие аргументы:

– когда проводятся дополнительные мероприятия налогового контроля, инспекция не может требовать у компании, какую угодно информацию.

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Мероприятия назначаются, когда инспекция заявляет одно, а компания другое. Допмероприятия нужны, чтобы выяснить, кто прав. Поэтому в рамках допмероприятий инспекция может запрашивать только документы, которые относятся к противоречиям между позицией инспекции и компании.

Но в этом случае инспекция запросила информацию, которая вообще не относятся ни к противоречиям, ни к выездной проверке.

– Объём запрошенного – более 30000 листов формата А4.

«Если сотрудники налогового органа затратят на просмотр 1 страницы запрошенных документов 30 секунд (0,5 минуты), то для просмотра 30 000 страниц им потребуется: 30 000×0.5 = 15 000 минут или 15 000 : 60 = 250 часов (по 125 часов на человека). При 8-часовом рабочем дне и 5-дневной рабочей неделе это составит: 125 : 8 = 15,6 рабочих дня или 15,6 : 5 = 3,1 недели (при непрерывной работе). Т.е. просмотр документов должен при таких обстоятельствах закончиться не ранее 08.08.2019 года. т.е. за пределами установленного срока на проведение дополнительных мероприятий налогового контроля» — так сказал суд.

А значит, инспекция вообще не собиралась изучать запрошенные документы. Инспекция просто запросила по максимуму, рассчитывая на то, что компания не будет предоставить все документы, и инспекция сможет её оштрафовать.