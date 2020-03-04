Тинькофф подарит клиентам выход на поле в финале Лиги Чемпионов УЕФА

Банк Тинькофф совместно с платежной системой MasterCard подарит детям выход на поле в финальном матче футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом пишут «Известия».

Среди детей сначала проведут конкурсный отбор. Он продлится с 3 марта по 24 апреля среди владельцев карты «Тинькофф». Необходимо создать команду, в которою войдут до 5 человек. Командам предстоит выполнить различные задания:

– тесты на знание истории футбола и игроков, которых нужно отгадать по прическам;

– онлайн-игры, где нужно чеканить мяч, отбивать пенальти и предсказывать результаты матчей;

– дать ответы на вопросы по финансовой грамотности.

В общей сложности участникам будут доступны восемь уровней. На каждом из которых победители будут выбираться случайным образом. Таким же способом будет разыгран главный приз, в который входит перелет туда–обратно, проживание и билеты на матч для каждого победителя с одним сопровождающим.

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Остальные участники конкурса получат рюкзаки, зарядные устройства для смартфонов, сумки для сменной обуви и многое другое. Розыгрыш призов будет проходить каждые две недели с 13 марта по 24 апреля.

«Выйти на футбольное поле вместе с любимым игроком — традиционный футбольный ритуал и мечта многих ребят, которую мы воплощаем в жизнь вместе с MasterCard. Спорт и семья — одни из базовых ценностей в экосистеме «Тинькофф», которые соединятся в нашем конкурсе и позволят участникам весело и с пользой провести время», — сказала руководитель продукта «Тинькофф Джуниор» Анна Пискунова.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский».