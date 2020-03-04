У страны нет денег, чтобы снизить бедность

Новых социальных инициатив, выдвинутых Путиным, вряд ли хватит, чтобы вывести из бедности население почти в 1 млн в 2020 году.
Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, указывает Счетная палата (РБК).
Все-таки, одних деклараций «мы боремся с бедностью», и пособий при постоянно падающем уровне жизни недостаточно. Об этом свидетельствует растущая закредитованность населения и постоянные изменения методик Росстата по оценке бедности.
Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года уровень бедности незначительно сократится – с 12,6 до 12,5% в 2018 году. Снижение показателя на 0,1 п.п. равнозначно выходу из бедности около 100 тыс. человек, оценивает ведомство. Пока по итогам девяти месяцев 2019 года уровень бедности в России вырос. По данным Росстата, значение показателя за январь-сентябрь составляет 13,1% (19,2 млн человек) против 13,0% (19,1 млн) за аналогичный период в 2018 году.
«Ни Счетка, ни правительство, ни Путин так и не определились, как они будут бороться с бедными. То ли раздавать самым нищебродам бюджетные подачки, то ли повышать уровень доходов среднего (медианного) жителя. Варианты отличаются подходами, скажем, государственное вспомоществование даже на средних сроках проблему не решит, поскольку оно конечно. А для вытягивания медианного дохода нужны условия. «Правила игры», как большие дядьки любят их называть.
Пока правители решили, что страждущим нужно раздавать рыбу. Например, маткапитал, из которого платятся детские пособия на детей до 7 лет (на практике будет порядка 2-3 лет, потом маткапитал кончится). Удочек у власти для вас нет. К тому же пруд, как правило, частный, крышуется сапогами, а плата за пойманную рыбешку запретительна. Гуляй, рванина.
Давайте, государевы аудиторы, высчитывайте десятые доли процента тех, чей доход в 2020 г. на рубль превысит прожиточный минимум. И мы, и вы знаем, что это не борьба с бедностью, а туфта», – остро выразился на доклад Счетной палаты экономист Никита Кричевский.