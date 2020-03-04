У страны нет денег, чтобы снизить бедность

Новых социальных инициатив, выдвинутых Путиным, вряд ли хватит, чтобы вывести из бедности население почти в 1 млн в 2020 году.

Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, указывает Счетная палата (РБК).

Все-таки, одних деклараций «мы боремся с бедностью», и пособий при постоянно падающем уровне жизни недостаточно. Об этом свидетельствует растущая закредитованность населения и постоянные изменения методик Росстата по оценке бедности.

Минэкономразвития ожидает, что по итогам 2019 года уровень бедности незначительно сократится – с 12,6 до 12,5% в 2018 году. Снижение показателя на 0,1 п.п. равнозначно выходу из бедности около 100 тыс. человек, оценивает ведомство. Пока по итогам девяти месяцев 2019 года уровень бедности в России вырос. По данным Росстата, значение показателя за январь-сентябрь составляет 13,1% (19,2 млн человек) против 13,0% (19,1 млн) за аналогичный период в 2018 году.

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