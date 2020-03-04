Клерк.Ру

В каждом городе и поселке будет сервис для жалоб

Путин поручил Правительству запустить в муниципалитетах цифровые платформы для приема обращений и жалоб, поступающих в электронной форме.

Свое поручение Президент дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, сообщает D-Russia.

Также были установлен крайний срок выполнения поручения – 1 декабря 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно поручению, поправками в законодательство должо быть предусмотрено:
  • обязательное размещение органами местного самоуправления в сети Интернет материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;
  • возможность направления гражданами предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы;
  • использование единой цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна» и располагающей механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.
Для реализации цифровых платформ в муниципалитетах Правительству будет необходимо не позднее 1 декабря 2020 г. внести в законодательство ряд изменений.

 

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