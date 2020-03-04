Чем яжпредприниматели раздражают своих бухгалтеров

Уровень финансовой грамотности наших предпринимателей оставляет желать лучшего. А уж как они не любят и не хотят платить налоги! Эту тему обсуждают сегодня в «Красном уголке бухгалтера».

Все началось с этого поста:

«Обращается за помощью яжпредприниматель: срочно разберись и разрули: налоговая офигела, шлёт требования пачками, да ещё пеней поначислила, походу мой бухгалтер неправильно налог рассчитала. Сходу задаю вопрос: а ты когда заплатил? Отвечает: а я ещё и не платил».

Оказалось, что с такими бизнесменами частенько сталкиваются коллеги автора:

«Был у меня подобный яжпредприниматель. Не любил сам налоги платить, ждал, пока налоговая со счета снимет. Но каждый раз возмущался, что опять эта нехорошая налоговая счет заблокировала»

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Не обошлось и без упоминания уже привычной бухгалтерам истории:

«А вот у моего знакомого бухгалтер как то делает, что он копейки платит. Ну так и иди к тому бухгалтеру, пусть он тебе налоги считает»

Но не все готовы осудить таких бизнесменов, есть в ветке и защитники:

«Они же предприниматели, вы сами говорите. И они эти деньги зарабатывают потом и кровью. Конечно, людям жалко деньги отдавать на налоги»

«На бухгалтера давит только его начальник — бизнесмен. А на бизнес сейчас давят со всех сторон — торговые сети, налоговая, работники. Где бы работали все бухгалтеры, если бы не было ИП и ООО? А то смеяться над ИП все горазды»

Впрочем, одно так и осталось непонятным — о каком же неуплаченном налоге написал автор темы? Может его действительно и не надо было платить. Просто налоговая, как это в последнее время частенько происходит, ошиблась.