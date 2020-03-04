Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Отвечая на вопрос о бедности населения, Путин связал падение уровня жизни с ценами на нефть. Это было в рамках интервью для ТАСС.

По словам главы государства, стагнация реальных доходов российских граждан связана с падением цен на нефть со $100 до $60 за баррель. Путин подчеркнул, что Россия уже сделала первые шаги к тому, чтобы экономика страны перестала зависеть от энергоносителей.

Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе, — пояснил глава государства.

Тут, конечно, стоит отметить, что доходы людей, в основном, падают из-за повышения цен. Которые, в свою очередь, сильно зависят от повышения налогов, акцизов, ввозных пошлин и других обязательных платежей в бюджет. Плюс, бюджет решено наполнять за счет налогоплательщиков, что тоже отражается на доходах.

Вопрос, почему нельзя было раньше начать переход от экспорта энергоносителей, остается открытым.