Банки грозятся, что перестанут принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки мягко сказать не рады, что их собираются обязать принимать платежи ЖКХ без комиссии. Национальный совет по финансовому рынку, куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, предупредил ЦБ, что банки и платежные агенты могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК.

Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию.

В Госдуме на рассмотрении лежат два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ.

Банки кричат об убытках. Если их оставят без комиссии, то они планируют компенсировать затраты за счёт повышения доходов от других услуг – например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, предупреждает Совет. Банки предлагают включать в тарифы за ЖКХ траты компаний на проведение платежей наравне с комиссиями за оплату наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний – их правительство не запретило.

Кроме того, предлагается обязать банк получателя платежа компенсировать траты банку-отправителю. В НСФР не уточнили, кто будет компенсировать траты банку получателя.